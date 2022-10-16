Haberler Haber Videoları Bartın'da maden faciasında son durum ne? Bakan Fatih Dönmez ve Bakan Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Bartın'da maden faciasında son durum ne? Bakan Fatih Dönmez ve Bakan Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Bartın'da maden faciasında son durum ne? Bakan Fatih Dönmez ve Bakan Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar
16.10.2022 13:03

OTOMATİK OYNAT

Haber 26:34
Maden şehidinin cenazesine...
Haber 14:21
Maden işçilerinin son...
Haber 01:34
''GENÇLERİMİZ GİTTİ'' Bartın...
Haber 06:20
40 şehit! Bartın Amasra'da ölü...
Haber 01:50
Akılalmaz olay! Balkondan...
Haber 03:39
''Dünya karardı'' Maden işçisi...
Haber 01:37
Grizu patlaması sonrası...
Haber 03:31
Maden faciası sonrası...
Haber 00:34
Madene inip yukarı çıkan maden...
Haber 03:09
Maden faciasından hemen önce...
Haber 03:52
Bartın’da maden faciası!...
Haber 03:43
Maden faciasında yaralanan...

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'daki maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Yangın devam ediyor. Alanı kapatma kararı aldık" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise olayla ilgili 5 savcının görevlendirildiğini ve facianın bütün yönleriyle soruşturulacağını söyledi.

Haber Videoları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini duyurdu.

Bölgede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamalarda bulundu. Bozdağ "Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum.m Tabi bu kazaların olmaması en büyük dileğimizdir. Bu kazaların olmaması için ciddi tedbirler alındı. Bundan sonra da geliştirilerek uygulanmaya devam edecektir. Kaza anı itibatırla Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm Bakan arkadaşlarımız sürekli olay yerinde oldular. Mahsur kalan kardeşlerimizi kurtarmak, ailelerine ulaştırmak için çabaladılar. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bozdağ "Bu kazanın ciddi şekilde soruşturulması çok önemlidir. Başsavcılığımız gerekli tahkikatı başlattı. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımızın beşi bu konu için tahkikat yapmaktadır. Bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa çıkacaktır. Kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA