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Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü güzelleyen Melek Çetinkaya ile görüştü!

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'yü güzelleyen Melek Çetinkaya ile görüştü!
29.06.2022 13:51

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ile temaslarını sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya’yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya ile görüştü. Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fetullah Gülen'e terörist diyemeyen Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı; "Ben Fetullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."

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