Katil Esad askerlerini ambulanslarla mı taşıyor? 02.03.2020 12:43

İdlib’de katil Esad’ın kalleş saldırısında 34 askerimizin şehit olmasının ardından kahraman Mehmetçiğimizin intikamı misli ile alınıyor. Rejim güçlerinin tepesine bomba yağdıran TSK, adeta nefes aldırmıyor. TSK’nın yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı’nda köşeye sıkışan rejim farklı yöntemler denemeye başladı. Rejim güçleri Serakib’e sızmak için ambulanslar ile taşınıyor.

Görüntülerdeki askeri elbiseli ve silahlı kişiler, Esad rejimine bağlı milis güçler. Eli kanlı silahlı milisler hem algı oluşturmak hem de saklanmak için hastaların taşındığı ambulanslarla Serakib'e sızmaya çalışıyor.

Sosyal medyada yer alan bu görüntülerde rejim güçleri ambulanslar içerisinde yola çıkmayı bekliyorlar. Bunu Türk ordusunun ambulansları vurmayacağını bildikleri için yapan rejim, bu sayede sızma planlarını gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar.

KENDİ KALLEŞLİKLERİNİ TÜRK ASKERİNİN YAPMAYACAĞINI BİLİYORLAR!

26 Şubat tarihinde katil Esad'ın kalleş saldırısında 34 asker şehit olmuştu. Esad rejimi, yaralanan askerlere yardıma giden ambulansı da vurmuş, 21 yaşındaki Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ı da şehit düşürmüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" açıklamasında bulunmuştu.