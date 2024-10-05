SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Haberler Haber Videoları

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 18:18 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 18:27

Kastamonu’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 94,3 gram metamfetamin, 0,91 gram kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ecstasy, 5 adet cam düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin 300 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5’i tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Motosiklette televizyon taşıdığı anlar kameralara yansıdı
05.10.2024Cumartesi
Tartıştığı eniştesini silahla vurdu
05.10.2024Cumartesi
Aynı ceviz ağacından 1 saat arayla düşen amca ile yeğeni yaralandı
05.10.2024Cumartesi
Foça’da orman yangını böyle görüntülendi
05.10.2024Cumartesi
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
05.10.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Fatih’te korkunç cinayet: Kızın kafasını kesip yol ortasına atan zanlı surdan atlayarak intihar etti! Olay anı videosu 01:18
Fatih'te korkunç cinayet: Kafasını kesip yol ortasına attığı kızın ardından surdan atlayarak intihar etti!
04.10.2024Cuma
Kan donduran görüntü! Genç kızın kafasını kesti! Surlardan atlayarak intihar etti! Sansürsüz video | Fatih son dakika haberleri 01:05
Fatih'te kan donduran görüntü! Genç kızın kafasını kesti! Surlardan atlayarak intihar etti!
04.10.2024Cuma
Fatih’te akılalmaz cinayet: 2 kızı öldürüp surdan atlayarak intihar etti! | Fatih son dakika haberleri 04:58
Fatih'te akılalmaz cinayet: 2 kızı öldürüp surdan atlayarak intihar etti!
04.10.2024Cuma
Sur canisi Semih Çelik’in İkbal Uzuner için geçen yıl çektiği video ortaya çıktı: Kalbimi çıkarmak istiyorum 01:46
Geçen yıl çektiği video ortaya çıktı
05.10.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA