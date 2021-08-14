Kastamonu Valiliği'nden sel sonrası '200-300 ceset toplandı' iddialarına yalanlama

Son dakika haberi... Karadeniz sel felaketiyle boğuşurken, asılsız haberler de ortalıkta dolaşıyor. Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."





SEL TSUNAMİ GİBİ GELDİ!

Öte yandan, Hürriyet, Ezine Çayı'nın taşması sonucu tsunami gibi gelen selle adeta haritadan silinen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımın izlerini yerinde gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi yerle bir ederek üzerine çöktüğü ilçede, yakınları sulara kapılıp kaybolan ailelerin acı bekleyişi sürüyor...





ARAÇLARINI ÇEKERKEN...

11 Ağustos günü öğle saatlerinde başlayan aşırı yağışla adeta yerle bir olan Bozkurt, yaralarını sarmaya çalışıyor. İlçe sakinlerinin anlattıklarına göre Ezine Çayı, hızla yükselerek tsunami gibi geldi ve tüm ilçeyi sular altında bıraktı. Yağışın artmasıyla birlikte belediye ekiplerinin "Araçlarınızı güvenli yerlere çekin" uyarıları yaptığı iddia ediliyor. İddialara göre, Ezine Çayı kenarındaki apartmanlarda oturan kişilerden bazıları bir anlık panikle araçlarını güvenli yerlere çekmeye çalışırken 5 dakika içinde gelen sel sularına kapıldı. Aradan geçen iki günün ardından selin yol açtığı zararın boyutları da ortaya çıkmaya başladı.





SULAR 4. KATA YÜKSELDİ

Bir anda 5.400 nüfuslu ilçeyi vuran selde onlarca köprü kağıt gibi yıkıldı, araçlar denize sürüklendi, dere yatağına inşa edilen evlerin birçoğu sular altında kaldı. Dere kenarındaki binalarda sel üçüncü, dördüncü katlara kadar yükseldi. Selin yıktığı Bozkurt'ta evlerin ve işyerlerinin alt katları çamur altında kaldı. Birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. İlçeye halen elektrik ve su verilemiyor. Öte yandan dün akşam Rize'nin Çayeli ve Pazar ilçeleri ile Erzurum Oltu ve Ordu Fatsa'da sağanak etkili oldu.





HES VE İSTİNAT DUVARI İDDİASI

Can pazarının yaşandığı selin yol açtığı yıkımla ilgili farklı iddialar gündeme geldi. Buna göre Bozkurt'ta onlarca kişinin ölmesine neden olan selden önce, Ezine Çayı ıslah edildi. Yaklaşık bir yıl önce tamamlanan ıslah sırasında bazı yerlerde dere yatağı daraltıldı. Bu da facianın boyutunun artmasına neden oldu. Başka bir iddiaya göre sele Bozkurt'a 18 kilometre uzaklıktaki Kızılcaelma mevkisinde bulunan HES barajının kapaklarının açılması neden oldu. Buna göre aşırı yağışla yavaş yavaş yükselen Ezine Çayı'nın debisi, HES kapaklarının açılmasıyla bir anda arttı. Debinin artmasıyla Ezine Çayı'nı çevreleyen istinat duvarları yıkıldı, dere yatağının kenarında bulunan yollar ve birçok ev sular altında kaldı. Felaketi yaşayan ilçe halkı, Bozkurt'a 5 senede yağacak yağmurun 1 günde yağdığını söyledi.

DSİ: TAŞKINA HES'LER YOL AÇMADI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Bozkurt'taki taşkın felaketinin HES'lerden kaynaklandığı iddialarına özetle şöyle yanıt verdi: "Aybige HES ve Ebru HES, Bozkurt ilçesinin merkezinden geçen Ezine Çayı'nın menbasında yer almaktadır. Bu tesisler barajlı/depolamalı HES değildir, kanal tipi projelerdir. 10 Ağustos gecesi saat 11.00'den itibaren elektrik üretimi durdurulmuştur. Regülatörlerde taşkına sebep olabilecek bir depolama bulunmamaktadır. Anılan tesislerin patlayarak ya da kapakları açılarak taşkına sebep olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."





YOLLAR ÇAMUR KATMANI

Bozkurt'u çamur deryasına çeviren selin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ediyor. Jandarmaya ait hassas burunlu köpekler ilçede enkazın altında kalanları arama çalışmaları yürütürken; iş makineleri sokakları, caddeleri ve evlerin alt katlarını kaplayan çamur katmanını temizlemek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

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