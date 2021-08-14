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    Şiddetli yağış Batı Karadeniz'i vurdu! Acının merkezi Kastamonu Bozkurt'tu: Sel ilçeyi adeta yuttu

    Sel, Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişinin ölümüne yol açtı. 11'inin olduğu açıklandı. 100 kişi için de kayıp başvurusu yapıldı. Karadeniz sahilinde ise cansız bedenler vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kastamonu'ya gitti. Devletin gereken her şeyi yapacağını söyledi. Başkan Erdoğan "En kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız. İnşallah bir yılda konutları bitireceğiz." dedi.

    Yas tatili

    Türkiye, Batı Karadeniz'i vuran sel felaketiyle sarsıldı. Kastamonu, Samsun, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, yerini acıya bıraktı. Toplam 38 kişi hayatını kaybederken, binlerce yaralı ve yüzlerce kayıp vardı.

    Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi ise tarihinin en büyük çevre felaketini yaşadı. Debisi bir anda yükselen Ezine Nehri, 5 bin 400 nüfuslu ilçeyi yutarken 3 binayı da yıktı. Uzmanlar, ilçeden geçen deredeki ıslah çalışmalarının yıkıma neden olduğunu açıkladı. Çünkü 400 metrelik dere yatağı yıllar içinde 15 metreye düşürülmüş çevresine ise yüksek katlı çokça bina yapılmıştı. Dün, acının sıfır noktası olan ilçede, arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

    Kastamonu, Sinop ve Bartın için "mücbir sebep hali" ilan edildi. Buna göre, her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı.

        BİR YIL İÇİNDE KONUTLARI YAPACAĞIZ
        Başkan         Tayyip Erdoğan, dün sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ile bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Allah'ın izniyle bu afetleri aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bir yıl içinde konutları bitireceğiz. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecektir" dedi.

        ÇİFTE MUCİZE
        Kastamonu         Bozkurt'ta Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nın Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, görev aldığı çalışmada bir çocuğu enkazdan çıkardı. Bir mucizeyi de AFAD, gerçekleştirdi. Enkaz altında kalan bir aileyi kurtaran ekipler, bebekle böyle poz verdi.

        SEL 3 BİNAYI YIKTI
        Sel sularıyla birlikte Ezine Nehri'ni taştı. 3 binayı yıktı. Apartmanda kalan onlarca kişi hala kayıp.

            BANA EL SALLADILAR
            Selde, 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Tatil için anneleri Arzu Yücel ile birlikte İstanbul'dan Bozkurt'a giden 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel ile babaanne Ayşe Remziye ve dede Nadir, sel sularına kapıldı. Anne Arzu Yücel, "Öğlen 11.30'da belediyenin arabası geldi, 'Çay taşabilir' diye anons yaptı. Arabamı çekmeye gidince çay taştı. Eve gidemedim. Çocuklarım balkondan bana el salladı. "Bina yıkılmaz" dediler. Bize 'Arabaları yükseğe çıkarın' dediler, 'Evlatlarınızı kurtarın' demediler. 5 dakika içinde ben onların hepsini alırdım" diyerek ağladı. ÖMER ÇETİN- MEVLÜT
            HASGÜL.

            OĞLUM GİTTİ
            BOzkurt'ta             Cemal Akın da oğlu Harun Akın'ı (42) kaybetti. "Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi. Bir anda oldu her şey" dedi.

            İŞTE SON MESAJ
            İstanbul'dan             Bozkurt'a tatile giden Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) çöken Ölçer Apartmanı'ndan kaçamadı. Enkazın altında kaldı. Senanur Kuş'un saat 17.24'te WhatsApp grubuna en son 'Dua edin bize' mesajını yazdığı ortaya çıktı.

                KAHRAMAN KOMŞU
                Kastamonu                 Bozkurt'da bir kadın, komşusunun Osman Yüksel adlı bebeği yüksek bir yere koydu. Ardından sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Osman bebeğin, annesinin ve kardeşinin selden sağ kurtulduğu öğrenildi.

                EMRE KAYIP
                Polis                 memuru Özgür Bulut, tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa'dan Bozkurt'a gitti. Sel felaketi yaşanırken eşi Ümmü Gülsüm ile 3 çocuğu da evdeydi. Sular yükselince anne iki çocuğunu kurardı, ancak 5 yaşındaki oğlu Kudret Emre ellerinden kayıp gitti. Torununun kayıp haberini alır almaz Adıyaman'dan afet bölgesine giden anneanne Zekiye Ekici "Torunumu arıyorum" dedi.

                YENİDEN DOĞUŞ
                Bozkurt'da                 sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen inek, için harekete geçildi. 2 gündür derede yaşam mücadelesi veren inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.
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                Selden geriye kalanlar...
                Haberler Güncel Şiddetli yağış Batı Karadeniz'i vurdu! Acının merkezi Kastamonu Bozkurt'tu: Sel ilçeyi adeta yuttu
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