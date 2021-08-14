Şiddetli yağış Batı Karadeniz'i vurdu! Acının merkezi Kastamonu Bozkurt'tu: Sel ilçeyi adeta yuttu

BANA EL SALLADILAR

Selde, 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Tatil için anneleri Arzu Yücel ile birlikte İstanbul'dan Bozkurt'a giden 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel ile babaanne Ayşe Remziye ve dede Nadir, sel sularına kapıldı. Anne Arzu Yücel, "Öğlen 11.30'da belediyenin arabası geldi, 'Çay taşabilir' diye anons yaptı. Arabamı çekmeye gidince çay taştı. Eve gidemedim. Çocuklarım balkondan bana el salladı. "Bina yıkılmaz" dediler. Bize 'Arabaları yükseğe çıkarın' dediler, 'Evlatlarınızı kurtarın' demediler. 5 dakika içinde ben onların hepsini alırdım" diyerek ağladı. ÖMER ÇETİN- MEVLÜT

HASGÜL.