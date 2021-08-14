Şiddetli yağış Batı Karadeniz'i vurdu! Acının merkezi Kastamonu Bozkurt'tu: Sel ilçeyi adeta yuttu

Türkiye, Batı Karadeniz'i vuran sel felaketiyle sarsıldı. Kastamonu, Samsun, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, yerini acıya bıraktı. Toplam 38 kişi hayatını kaybederken, binlerce yaralı ve yüzlerce kayıp vardı.
Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi ise tarihinin en büyük çevre felaketini yaşadı. Debisi bir anda yükselen Ezine Nehri, 5 bin 400 nüfuslu ilçeyi yutarken 3 binayı da yıktı. Uzmanlar, ilçeden geçen deredeki ıslah çalışmalarının yıkıma neden olduğunu açıkladı. Çünkü 400 metrelik dere yatağı yıllar içinde 15 metreye düşürülmüş çevresine ise yüksek katlı çokça bina yapılmıştı. Dün, acının sıfır noktası olan ilçede, arama kurtarma çalışmaları yapıldı.