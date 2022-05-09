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Kars'ta kanlı pusu! Kırmızı ışıkta duran otomobile kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı

Kars'ta kanlı pusu! Kırmızı ışıkta duran otomobile kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı
09.05.2022 12:57 - Son Güncelleme: 09.05.2022 13:01

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Kars Haber SON DAKİKA... Kars’ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.

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Kars'ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Kimliği belirlenmeyen iki kişi otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Kimliği belirlenemeyen ve şahısların husumetlisi olduğu iddia edilen zanlı, duran araca kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırı da sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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