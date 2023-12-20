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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 14:44 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 14:52

Kars Haber Son Dakika! Kars Şehitler Mahallesi'nde 5 Katlı Binada Patlama! (Olay Yerinden İlk Görüntü)

Kars'ın merkezindeki Şehitler Mahallesi'nde 5 katlı bir binada yaşanan patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine ivedilikle sevk edilen sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor ve yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Patlamanın etkisiyle 3. kattaki bir dairenin duvarları yıkıldı. İşte olay yerinden ilk görüntüler."

Kars'ta bir binada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda, patlamanın meydana geldiği 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, yangın çıktı.

Ekipler, binadakileri tahliye edip, yangını tamamen söndürdü.

Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tahliye edilen bina sakinleri, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde takip etti.

- "Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz"

Vali Ziya Polat, bölgeye gelip inceleme yaptıktan sonra gazetecilere, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Ekiplerin incelemesinin sürdüğünü ifade eden Polat, "Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 1 vatandaşımızda 2. derece yanık var. Diğer iki vatandaşımızda Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanesine sevk ettiğimiz hastamızın durumuna bakacağız, belki sevk edeceğiz. Geçmiş olsun, Rabbim büyüğünden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

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