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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 17:36 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 18:35

🚨 Küçükçekmece'de Spor Kulübü Başkanına Silahlı Saldırı! ▶️ (Olay Yeri Görüntüsü)

Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı. Ulaş'ın kulüp binasının altında bulunan esnaflarla kira için toplantı yaptığı sırada, otopark işletmecileri ile çıkan tartışmanın ardından vurulduğu öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden ilk görüntüler...

Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı. Ulaş'ın kulüp binasının altında bulunan esnaflarla kira için toplantı yaptığı sırada, otopark işletmecileri ile çıkan tartışmanın ardından vurulduğu öğrenildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yeşilova Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş ile kulüp binası altında bulunan esnaflarla kira konusunda toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantı sırasında otopark işletmeciliği yapan kişiler ile Ulaş arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada otopark işletmecisinin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi yanında bulunan silah ile Ulaş'a ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan kulüp çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ayağından yaralanan Ahmet Ulaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Silahla ateş eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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