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Karneler ne zaman verilecek? Nasıl dağıtılacak? İlkokul, ortoakul, lise karneler E-Okul'dan mı yüz yüze mi verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? Nasıl dağıtılacak? İlkokul, ortoakul, lise karneler E-Okul'dan mı yüz yüze mi verilecek?
04.06.2021 09:35
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Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin ne zaman verileceğini merak ediyor. Karnelerin E-Okul'dan mı yüz yüze mi verileceği araştırılan konulardan birisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karne açıklaması geldi. MEB'den yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebileceği bildirildi.


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