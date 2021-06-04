Karneler ne zaman verilecek? Nasıl dağıtılacak? İlkokul, ortoakul, lise karneler E-Okul'dan mı yüz yüze mi verilecek?

Karneler ne zaman verilecek? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin ne zaman verileceğini merak ediyor. Karnelerin E-Okul'dan mı yüz yüze mi verileceği araştırılan konulardan birisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karne açıklaması geldi. MEB'den yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebileceği bildirildi.