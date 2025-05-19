Karadeniz’den enerji müjdesi: 75 Milyar Metreküp yeni doğalgaz bulundu!

Karadeniz'de bulunan 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervi, Türkiye'nin enerji alanındaki jeopolitik konumunu daha da pekiştirdi. Son keşifle birlikte toplam rezerv miktarı 785 milyar metreküpe ulaşırken, bu kaynakların ekonomik değeri yaklaşık 320 milyar dolar olarak hesaplandı. Elde edilen rezervin, Türkiye'deki tüm hanelerin doğal gaz ihtiyacını yaklaşık 37 yıl boyunca karşılayabileceği öngörülüyor. Bu gelişme, ülkenin enerji arz güvenliğini artırırken, dışa bağımlılığın azaltılması yönünde de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar.