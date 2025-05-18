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Avcılar’da bir kadın yürürken kafasına beton parçası düştü! O anlar kamerada
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Avcılar’da bir kadın yürürken kafasına beton parçası düştü! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:46:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 20:00:48

İstanbul Avcılar’da bir binadan kopan beton parçaları, caddede yürüyen bir kadının kafasına düştü. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde, saat 15.20 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerindeki bir binadan kopan beton parçaları yürüyen bir kadının kafasına düştü. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan kadın, olayın şokuyla başını tutarak uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar yardım ederek kadını yakındaki bir hastaneye götürdü. Kadının başına dikiş atıldığı ve ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, binadan kopan beton parçalarının kadının kafasına düştüğü anlar yer aldı. Olayın ardından binanın önünde güvenlik önlemleri alındı.

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