Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham yaşadıklarını anlattı

İstanbul'daki kar yağışı sırasında mahsur kaldığı araçtan jandarma tarafından kurtarılarak, İstanbul Havalimanı Ali Kuşçu Camii'ne götürülen ve geceyi camide geçiren İsrailli Haham İsrael Elbom ülkesine döndü. Kar esareti sırasında camide geçirdiği beş saat boyunca yaşadıklarını anlatan Elbom, ilk kez bir camiye girdiğini belirtti. Haham Elbom, "Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim, kendimi orada iyi ve rahat hissetim. Birbirimizi seversek, birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak" diye konuştu.