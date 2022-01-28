Haberler Haber Videoları Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham yaşadıklarını anlattı

Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham yaşadıklarını anlattı

Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham yaşadıklarını anlattı
28.01.2022 16:05

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:42
Serenay Sarıkaya'nın efkarlı...
Ana Sayfa 01:35
Adana'da hareketli gece! 20...
Ana Sayfa 00:30
Kaleciden forvete uçan tekme!...
Ana Sayfa 02:26
MİT'ten nokta operasyon!...
Ana Sayfa 06:45
Şafak Mahmutyazıcıoğlu...
Ana Sayfa 01:44
A Haber kesintinin yaşandığı...
Ana Sayfa 03:25
Şafak Mahmutyazıcıoğlu...
Ana Sayfa 02:30
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim...
Ana Sayfa 00:15
Saba Tümer'den bornozlu kar...
Ana Sayfa 02:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun...
Ana Sayfa 00:10
Yüsra Geyik’ten spor paylaşımı
Ana Sayfa 01:13
MGK sonrası yazılı açıklama

İstanbul'daki kar yağışı sırasında mahsur kaldığı araçtan jandarma tarafından kurtarılarak, İstanbul Havalimanı Ali Kuşçu Camii'ne götürülen ve geceyi camide geçiren İsrailli Haham İsrael Elbom ülkesine döndü. Kar esareti sırasında camide geçirdiği beş saat boyunca yaşadıklarını anlatan Elbom, ilk kez bir camiye girdiğini belirtti. Haham Elbom, "Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim, kendimi orada iyi ve rahat hissetim. Birbirimizi seversek, birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak" diye konuştu.

Haber Videoları
SON DAKİKA