Kandil 'Kemal'e erdi, 6'lı koalisyona 7.ortak oldu! Maskeler düştü... Bese Hozat: "Değerli, önemli, destekliyoruz"

CHP - HDP flörtünün gölgesinde 6'lı koalisyonun 7. ortağı Kandil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan destek açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz" çıkışında bulundu. Hozat, "Seçimler bitene kadar askeri (terör) eylemlerimize son verme kararı aldık" dedi. Terör örgütünün sözde yöneticilerinden gelen bu çağrıları A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve hukukçu Mustafa Kemal Çiçek değerlendirdi..