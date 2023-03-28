Şanlıurfa ve Şırnak'ta terör operasyonları: HDP'li ve DBP'liler dahil 38 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP ve DBP Suruç ilçe başkanlarının da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Suruç İlçe Başkanı Y.G. ile DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin de arasında olduğu 26 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi.

Zanlıların ayrıca tarım arazilerini usulsüz evraklarla kiralayarak yaklaşık 2 milyon lira tarımsal destek ödemesini terör örgütüne finans sağlama amacıyla kullandığı değerlendiriliyor.



ŞIRNAK'TA PKK/KCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Mart tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.