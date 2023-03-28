RAMAZAN İMSAKİYE
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SİDA MARLİN'den ilk güdümlü mühimmat atışı yapıldı!

SİDA MARLİN'den ilk güdümlü mühimmat atışı yapıldı!
28.03.2023 13:02 - Son Güncelleme: 28.03.2023 13:29

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Savunmada atağa kalkan Türkiye, İHA-SİHA'ların ardından KIZILELMA ve Milli Muharip Uçak ile gururlanırken sevindiren bir hamle de MARLİN SİDA'dan geldi. MARLİN, katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi.

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Türkiye savunma alanında attığı adımlara her gün bir yenisini ekliyor.

İHA ve SİHA'lar birçok bölgede dengeleri değiştirirken KIZILELMA'nın ilk kez havalanması ve Milli Muharip Uçak'ın hangardan piste çıkışı savunmadaki en önemli gelişmelerden oldu.

MARLİN SİDA'DAN BİR İLK!
Sevindiren bir hamle de MARLİN SİDA'dan geldi.

MARLİN, katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN'den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!" ifadelerini kullandı.

Demir o anların görüntüsünü de paylaştı.

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