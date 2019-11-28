Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! Ankara - İstanbul arasındaki mesafe daha da kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara - İstanbul arasındaki mesafeyi yarım saat daha kısaltacak olan ekspres seferlerin 2020 yılından itibaren başlayacağını duyurdu.

İşte Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

"Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz.



Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42'sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor.



2020 yılında, Ankara-İstanbul hattında ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız."