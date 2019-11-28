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  • 28.11.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 11:15

Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! Ankara - İstanbul arasındaki mesafe daha da kısalıyor

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Ankara - İstanbul arasındaki mesafeyi yarım saat daha kısaltacak olan ekspres seferlerin 2020 yılından itibaren başlayacağını duyurdu.

O şehirler arasındaki mesafe kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Ankara - İstanbul arasındaki mesafeyi yarım saat daha kısaltacak olan ekspres seferlerin 2020 yılından itibaren başlayacağını duyurdu.

İşte Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
"Ankara-Sivas hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz.

ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42'sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor.

2020 yılında, Ankara-İstanbul hattında ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız."

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