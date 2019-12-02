Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından flaş NATO açıklaması 02.12.2019 14:17

Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada; 3 Aralık'ta düzenlenecek olan kritik NATO zirvesi öncesi, Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamaya kalkan açıklamalara çok sert tepki gösterildi. Açıklamalarda, "Kimse Türkiye'nin NATO'ya katkısını tartışamaz. Türkiye Coğrafi olarak NATO'nun güney kanadında verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik kaynaklarından gelen açıklamalar ile Türkiye'ye yönelik yapılan karşı yöneltilen iddialara çok sert bir dille cevap verildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye 70 yıldan beri üyesi olduğu NATO'da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. 2019 yılında NATO bünyesinde 23 tatbikat gerçekleştirildi. Bunların 3'ü Türkiye ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye NATO'da tam siyasi kontrole sahiptir ve veto hakkı vardır. NATO'nuın avrupa dışı birçok bölgede düzenledii operasyonlara Türkiye askeri katkıda bulunmuştur.

NATO harekat ve misyonlarına katkı anlamında Türkiye en fazla katkı veren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye NATO'nun 2. en büyük ordusuna sahiptir.11 Eylül sonrası NATO tarihinde ilk kez Avrupa dışına çıkarak Afganistan'a operasyon düzenlenmiştir. Türkiye de bu operasyona katkıda bulunmuştur.



İstikrarsızlık bölgelerinden kaynaklanan insan ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli sorunların Avrupa'ya olan etkisini azaltıcı bir aktör olarak, NATO da aktif bir askeri varlık sürdürmektedir.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

NATO'nun 29 üyesi var ve kimse Türkiye'nin NATO'ya katkısını tartışamaz. Türkiye coğrafi olarak NATO'nun güney kanadında verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezinde yer almaktadır.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri harekata, NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını engellediği yönündeki açıklamalara güvenlik kaynakları, "İddialar gerçek dışı, NATO'nun prosedürleri var ve bunlar işlemektedir. Türkiye'nin şantaj yaptığı ifadeleri kabul edilebilir bir durum değildir." cevabını verdi.