Kanal İstanbul için 'Erkekliği öldürür' diyen Prof. Dr. Cemal Saydam'a tepki yağıyor: Size bu ünvanı kim verdi? 11.01.2020 19:14

Kanal İstanbul'a savaş açan Ekrem İmamoğlu'nun "Depremi tetikler, susuz kalırız” yalanlarını bir bir elinde patlayınca CHP'li Büyükşehir Belediyesi ne kadar 'İstemezük'çü varsa bir araya topladı. Kanal İstanbul toplantısında sunum yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, projeyle ilgili "Erkekliği öldürür" diyerek seviyeyi belden aşağı taşıdı. Saydam'ın skandal açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı: "Size bu ünvanı kim verdi?"

"Kanal İstanbul depremi tetikler" dediler. Uzmanlar yalanladı. "Susuz kalırız" bahanesine kimse inanmadı. Bunun üzerine CHP'li Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul'a savaş açtı. Ne kadar 'İstemezük'çü varsa bir araya topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "Kanal İstanbul" toplantısında sunum yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, "Denizdeki Sülfür Dioksit açığa çıkar. 10 kişiden üçü kısır kalır" diyerek seviyeyi belden aşağı taşıdı. CHP Milletvekili Ali Şeker de, "Kanal, İstanbul'un erkeklerini kimyasal olarak hadım edecek." dedi.

ERKEKLİĞİ ÖLDÜRÜR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'na CHP ve İYİ Parti liderleri, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı. Oturumda konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle Marmara denizinde biriken Sülfür Dioksit'in çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi. Sülfür Dioksit'in etkilerine değinen Saydam, "Erkekliği öldürür" dedi.

Saydam, "Kanal, iki barajın üzerinden geçiyor. Burada yıllarca biriken organik atığı da Marmara'ya getirir. Bu gelince oksijen de gelmeyeceği için etraf çürük yumurta gibi kokar, Marmara da kalmaz" diyerek, bu kokunun erkeklik üreme hormonu üzerinde bile yüzde 20-30 oranında olumsuz etkileri olacak." dedi.

