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’den akılalmaz açıklaması! "İstanbullu hadım olacak"

" depremi tetikler” dediler. Uzmanlar yalanladı. “Susuz kalırız” bahanesine kimse inanmadı. Bunun üzerine müthiş bir açıklama daha yaptı: İstanbullu hadım olacak!

CHP’den dev 'hadım'!
'li Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul'a savaş açtı. Ne kadar 'İstemezük'çü varsa bir araya topladı.



Prof. Dr. Cemal Saydam, "Denizdeki Sülfür Dioksit açığa çıkar. 10 kişiden üçü kısır kalır" diyerek seviyeyi belden aşağı taşıdı.
CHP Milletvekili Ali Şeker de manşeti attı: Kanal, İstanbul'un erkeklerini kimyasal olarak hadım edecek...



SÜLFÜR DİOKSİT BOMBASI
'nin düzenlediği Çalıştayı'na CHP ve İYİ Parti liderleri, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı.

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