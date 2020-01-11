CHP'li Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul'a savaş açtı. Ne kadar 'İstemezük'çü varsa bir araya topladı.
Prof. Dr. Cemal Saydam, "Denizdeki Sülfür Dioksit açığa çıkar. 10 kişiden üçü kısır kalır" diyerek seviyeyi belden aşağı taşıdı.
CHP Milletvekili Ali Şeker de manşeti attı: Kanal, İstanbul'un erkeklerini kimyasal olarak hadım edecek...
SÜLFÜR DİOKSİT BOMBASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'na CHP ve İYİ Parti liderleri, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı.
Prof. Dr. Cemal Saydam, "Denizdeki Sülfür Dioksit açığa çıkar. 10 kişiden üçü kısır kalır" diyerek seviyeyi belden aşağı taşıdı.
CHP Milletvekili Ali Şeker de manşeti attı: Kanal, İstanbul'un erkeklerini kimyasal olarak hadım edecek...
SÜLFÜR DİOKSİT BOMBASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'na CHP ve İYİ Parti liderleri, milletvekilleri ile belediye başkanları katıldı.
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