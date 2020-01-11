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İstanbul'da deprem sonrası ‘metroyu terk edin’ anonsu

İstanbul'da deprem sonrası ‘metroyu terk edin’ anonsu

11.01.2020 18:58

Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. İstanbul'da depreme metroda yakalananlar anons ile uyarıldı. Deprem sonrası Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara anonslarlarla ‘acil bir durum nedeniyle terk edin’ denildi. İşte o anlar...


Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı İstanbul'un bir çok noktasında çeşitli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Öte yandan deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'acil bir durum nedeniyle terk edin' anonsu yapıldığı görüldü.

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