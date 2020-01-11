İstanbul’da yeni deprem bekleniyor mu? Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? 11.01.2020 19:53

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen deprem sonrası uzmanlardan art arda açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş aHaber’e yaptığı açıklamada Marmara bölgesinde bulunan fay haritası üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, 1766’da yaşanan Büyük İstanbul Depremi’ni ve 99’da yaşanan depremi örnek verdi. Bazı bilim adamlarının 1766’daki depremin Orta Marmara çukuru üzerine yerleştirdiğini söyleyen Bektaş bu durumun risk teşkil ettiğini ve büyük depremlerin habercisi olabileceğini ifade etti. Bektaş, 1766 da meydana gelen depremin ünlü deprem tarihçisi Nickolas Ambraseys’inde de söylediği gibi İstanbul’un doğusunda gerçekleştiği düşünülürse bu bölgede olabilecek depremlerin 6,5 veya 7’den küçük olma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.