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Kahta Son Dakika Trafik Kazası: 2 ölü
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Kahta Son Dakika Trafik Kazası: 2 ölü

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 15:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 15:20

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Gölü yolunda meydana gelen kazada şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Atatürk Baraj Gölü yolunda bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Şarampole yuvarlandı

Kaza, ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Sadık Ergen (28) yönetimindeki 02 ADR 631 plakalı otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı ve ters döndü. Sabah saatlerinde çevreden geçen vatandaşlar tarafından fark edilen otomobil için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

2 Genç Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Sadık Ergen ve yanındaki arkadaşı Hacı Yusuf İlgar'ın (26) hayatını kaybettiği tespit edildi. Gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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