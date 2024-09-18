SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye'de de telefon patlaması yaşanılabilir mi? Bakandan net açıklama!
Haberler Haber Videoları

Türkiye'de de telefon patlaması yaşanılabilir mi? Bakandan net açıklama!

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 10:53 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 10:54

İsrail'in Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarını patlatmasından sonra akkıllara ''Cep telefonu patlaması nasıl yapıldı?Türkiye'de de telefon patlaması yaşanılabilir mi? Cebimizde siber bomba mı taşıyoruz? soruları geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu konuya ilişkin net açıklamalarda bulundu. İşte bakanın açıklamaları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da İsrail'in saldırısıyla Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Yaşanan patlamalara ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu Türkiye'de böyle bir riskin olmadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu Narin Güran cinayetine ilişkin de konuştu.

Uraloğlu şunları söyledi:

"Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim. Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız.

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazları

SIRADAKİ VİDEO
Pendik'te silahlı çatışma: 3 yaralı
18.09.2024Çarşamba
Özgür Özel'in ''Rakı 140 TL olacak'' vaadini duyan Nevşin Mengü'den CHP güzellemesi: "Rakı, bu milletin milli içkisidir!''
17.09.2024Salı
Narin'den sonra bir kayıp haberi de Çanakkale'den! 5 yaşındaki Ediz Taşkan nerede?
17.09.2024Salı
Sokakta çıplak dolaşan adama dayak kamerada!
17.09.2024Salı
Hediye Güran tutuklandı! Adliyeden çıkışı görüntülendi!
17.09.2024Salı
Bunlar da Var
Konya Selçuk’ta feci trafik kazası kamerada! Otomobil üst geçitten böyle düştü! 00:26
Otomobil üst geçitten böyle düştü! 1 ölü!
17.09.2024Salı
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran’ın ifadesine ulaşıldı! 06:07
Kara kutu yenge Hediye Güran'ın ifadesine ulaşıldı!
17.09.2024Salı
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 01:07
İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı!
17.09.2024Salı
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda nasıl patlatıldı? 14:46
Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda nasıl patlatıldı?
17.09.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA