Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024, 10:53 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 10:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da İsrail'in saldırısıyla Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Yaşanan patlamalara ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu Türkiye'de böyle bir riskin olmadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu Narin Güran cinayetine ilişkin de konuştu.

Uraloğlu şunları söyledi:

"Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim. Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız.