Kahramanmaraş'ta Müdürün başına silah dayadığı kadın konuştu! O an dizlerimin bağı çözüldü

Kahramanmaraş’ta çalıştığı banka şubesinde müdürün başına silah dayadığı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B. (33), yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı. Olaydan sonra psikolojik tedavi görmeye başladığını belirten ve ölüm tehdit aldığını da öne süren Melis B., "Silahı alnıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı?' dedi. O an benim dizlerimin bağı çözüldü" dedi.

Olay, geçen yıl 22 Temmuz'da Kahramanmaraş'taki özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Şube Müdürü Turabi K. (49), kasa bölümünde güvenlik görevlisinin silahını alarak müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına silah dayadı. Olayın ardından Melis B., can güvenliği olmadığını gerekçe göstererek iş akdini feshederken, Turabi K. hakkında da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda banka müdürü hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KAMERALAR KAYDETTİ

Turabi K.'nın, Melis B.'nin başına silah dayadığı anlar, bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Melis B., kasa kapısının yanında duvara yaslanmış şekilde beklerken Turabi K., güvenlik görevlisi ve başka bir çalışanla merdivenlerden iniyor. Melis B.'ye el işareti yaparak bir şeyler söyleyen Turabi K., daha sonra güvenlik görevlisinin silahını alıp kadının başına dayıyor, Melis B. ise başını çevirerek namludan uzaklaşmaya çalışıyor. Turabi K. daha sonra silahı kadının başından indirip güvenlik görevlisine veriyor.