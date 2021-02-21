Ertelenen ALES sınavı aylar sonra koronavirüs tedbirleriyle yapıldı

Geçen yıl 1-12 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan ve aralık ayında yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenmişti. Ertelenen ALES, aylar sonra birçok ilde koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirildi. Adaylar, sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce sınav merkezlerinde hazır bulundu. Binalar sınav öncesi detaylı olarak dezenfekte edilirken, adayların kullanmaları için girişe dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Ayrıca sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı.