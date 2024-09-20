Kadıköy’de trafikte yol verme tartışması

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:17 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:17

Olay öğle saatlerinde Sahrayıcedit mevkii TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsüyle tır şoförü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında tır şoförü otomobil sürücüsüne küfür ve hakaret etmeye başladı.Bir ara aracından inen tır şoförü otomobil sürücüsünün peşinden koştu. Bu sırada aracında olan sürücü ise olay yerinden ayrıldı. Tartışmanın ardından bu kez aracına binen tır şoförü çift şeritli yan yolu ortalayarak otomobil sürücüsünün geçişine izin vermedi. Trafikte sürekli şerit değiştiren tır şoförünün tehlikeli hareketleri ve iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.