Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadınlara dehşeti yaşatmıştı! Bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz hakkında flaş karar

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz getirildi. Duruşmada müştekiler Nilgün Nihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı ile taraf avukatları yer aldı. Olay günü sanık Emrah Yılmaz'ın maskesini takmadığı gerekçesiyle tartıştığı mağdur Azize Nur Kara'nın beyanı alındı. Mağdur Kara, olay günü metroda sanığın karşısında oturduğunu, yüzündeki rahatsızlık sebebiyle yüzünde kızarıklıklar olduğunu söyledi.

'AĞIZA ALINAMAYACAK SÖZLER..."

Mağdur Azize Nur Kara, yüzündeki rahatsızlık nedeniyle maskesinin burnun altında olduğunu, sanığın kendisine 'Maskeni tak' dediğini belirterek şöyle devam etti: "Ben de rahatsızlığım olduğunu söyledim. O da 'Benim astımım var ama ben maske takıyorum. Sen de takacaksın' dedi. Bana kaba bir şekilde konuşmaya devam edince ben kötü oldum. Bu sırada Senanur Hanım sanığa 'Hanımefendiye böyle bağıramazsınız' dedi. Sanık 'Sen karışma' diyerek küfür etmeye başladı. Ağıza alınamayacak sözler söyledi. Duruşmada şu an söyleyemiyorum"



KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur Azize Nur Kara, sanığın ayağa kalkarak Senanur Damgacı'nın boğazını sıktığını, Damgacı'nın kendisini savunduğunu ve ortalığın birden karıştığını belirtti. Metrodaki yolculardan birisinin 'Bıçağı var' diye bağırdığını duyduğunu kaydeden Kara, "Güvenliklere de sesleniyorlardı. Sanık bu esnada bıçak çıkarmıştı. Bu hengamede Senanur'un annesi de araya girmeye çalıştı. Sanık onu kenara savurdu. Sanık elindeki bıçağı sağa sola savurarak keserim tarzında sözler söyleye söyleye metrodan indi" şeklinde konuştu.



Hakimin sorusu üzerine Azize Nur Kara, sanık Emrah Yılmaz'ın Senanur Damgacı'nın yakasını tutmasının ardından Damgacı'nın sanığa tekme attığını da söyledi. Sanığın bıçakla Senanur Damgacı'yı öldürmekle tehdit ettiğini, suratını keseceğini söylediğini ve sanığın olaya müdahale etmek isteyen erkek yolculara da engel olduğunu söyleyen Kara, sanıktan şikayetçi olmadığını da belirtti.

'KADIN OLDUĞU İÇİN EL KALDIRMADIM'

Söz verilen tutuklu sanık Emrah Yılmaz ise "Senanur Damgacı metro içerisinde bana bağırarak konuşup, beni rencide etmiştir. Buna istinaden ben ayağa kalkıp kendisiyle tartıştım ancak fiziksel bir müdahalede bulunmadım. Kadın olduğu için el kaldırmadım. Ben tekrardan metro içerisinde kamera kayıtlarının teminini talep ediyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.



Müştekilerin avukatı olay sırasında bir yolcunun telefonuyla çektiği kamera görüntülerinin izlenmesini talep etti. Mahkeme avukatın talebini kabul edince duruşmada söz konusu görüntüler izlendi. Hakim görüntülerin bilirkişi marifetiyle çözülmesinin daha sağlıklı olacağına kanaat getirdi.

MAHKEMEYİ SUÇLAYACAK SAVUNMASI

Müşteki avukatı "Görüntülerden de anlaşılacağı üzerine sanığın suç işleme kastı yoğun derecededir. Sanığın dosyaya sunduğu psikoloji rahatsızlığına dair belgeler 2017-18 yıllarına ait tek hekimli raporlardır. Sanık bu raporlara rağmen askerliğini yapmıştır. Cezai ehliyetini etkileyecek bir rapor dosyada bulunmamaktadır. Sanık pişmanlık sergilememiştir. Geçen celse alınan savunmasında güvenlik görevlilerine suçu atmıştır. Tahliye olması halinde sabıka kaydı ve pişmanlık sergilememesi sebebiyle tekrar suç işleme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda da suçu yine mahkeme atacaktır" diyerek sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

BANA YAPICI YAKLAŞMADI

Söz verilen sanık ise "Görüntülerde ettiğim küfürleri doğru bulmuyorum. Zaten bunun pişmanlığını yaşıyorum ancak salgının yoğun olduğu bir dönemde maske takmayan Azize'yi uyarmam üzerine müşteki Senanur araya girmiş ve beni sert bir dille eleştirmiştir. Bana yapıcı yaklaşmamıştır, bana tekme atmıştır. Bu hususların gözetilmesini istiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini ve olay yerine ait tüm kamera kayıtlarının dosya içerisine girmemiş olmasını dikkate alarak sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme İBB Metro İletmeleri Şefliği'ne olay anına ilişkin metro içerisini ve istasyonunu gösteren kamera kayıtlarının CD'ye aktarılarak ivedi bir şekilde mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde sanık Emrah Yılmaz'ın Sedanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek ağır küfürler ettiği belirtiliyor.



İddianamede sanık Emrah Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.