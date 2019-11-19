Kadıköy D-100 Karayolu'nda kaza! Trafik felç oldu... 19.11.2019 22:28

D-100 Karayolu'nda Ataşehir Yeni Sahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada iki kişi yaralanırken kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu.