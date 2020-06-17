Jandarma, FETÖ'cüyü postacı gibi davranarak yakaladı

17.06.2020 18:05

Elazığ'da, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçundan 2016 yılından beri aranan zanlı, yakalandı. Jandarma, postacı gibi davranarak zanlının bulunduğu adresi bastı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan İ.K'nin şehir merkezinde bir ikamette olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelinin kaldığı evi tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), postacı gibi davranarak zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Postasını almak için kapıyı açan İ.K, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.