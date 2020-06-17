CHP’li belediyelerde "imar çetesi" iddiaları! Bülent Tezcan kimden para aldı?

17.06.2020 15:44

CHP’li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet skandalları üst üste patlarken, CHP’li belediyelerde “imar çetesi” olduğuna dair iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan, CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzluklarla ilgili detayları A Haber canlı yayınında açıklarken, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında da devam eden çarpıcı bir soruşturmaya ilişkin bilgi aktardı.

CHP'li belediyelerde rüşvet ve ihale skandalları yaşanıyor. CHP'li eski vekil Yıldıray Sapan, A Haber'de katıldığı canlı yayında yolsuzlukları tek tek gözler önüne sererken; CHP Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında da devam eden bir "yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.

İMAR YOLSUZLUĞU DOSYALARI KİMİN?

Yıldıray Sapan: Gönen Orhan diye bir adam var. Erkan Karaarslan diye de bir adam vardı. Erkan Karaarslan, popüleritesini yitirdi, şimdi de Gönen Orhan diye birisi çıktı. Bu adamın meziyeti nedir? Bir masa, bir sandalye, bir tane de telefon gelsin 300 bin lira. Her belediyede farklı. Mesela Efeler'de 283 bin lira.

Erkan Karaarslan FETÖ'nün belediyeler imamı, aynı zamanda yeni CHP'nin de parayı onların anladığı şekilde nasıl yönetileceğinin de mimarı. Günümüzdeki yeni Erkan Karaarslan ise Gönen Orhan. Gönen Orhan bugün bütün CHP'li belediyelerde ihalenin baş mimarı. Her türlü hizmet alımı onunla yapılıyor. Bu adam belediye tanrısı olmalı ki; bir masa, bir sandalye, bir telefon gelsin 200 bin lira, gelsin 300 bin lira. Kuşadası'na bakıyorsunuz o masa birden bire 2 milyon 462 bin lira oluyor. Var olan bir fikrin önüne sadece renk koyuyor. Muratpaşa'da bu para 449 bin lira. Kimsin sen? Benim verdiğim vergiyi nasıl hiç ediyorsun.

HANGİ İHALELERDE USULSÜZLÜK YAPILDI?

Sayın İçişleri Bakanı Soylu, ne olur bu konuya eğilin. Belediyelerin kasasına hortum bağlanmış durumda ve o hortumun bir ucu bu alçakların cebinde. Meclis üyelerinin aylık kazancı bellidir. Oturum başına 150-200 lira bilemediniz 500 lira alır. Bu meclis üyesi hiçbir niteliği olmayan, hiçbir donanımı olmayan. Adam otopark işçisi, Muratpaşa Belediye Başkanının başdanışmanı. Kadrosu büyükşehirde ama burada yağlı ballı maaş alıyor.

"BÜLENT TEZCAN BİR ÇANTA DOLUSU PARA ALDI"

Dört tane dosya açıkladım. İkisi hakkında ihbarda bulundum. Özellikle Muratpaşa Belediyesiyle ilgili. İki suç duyurum vardı. Birisi FETÖ ile ilgili, diğeri de imar çeteleriyle ilgili. Adını zikrettiğim insanların 1, 2 ve 3. dereceden akrabalarının servetlerinin araştırılmasını özellikle Süleyman Soylu'dan istiyorum. Yalnız görevlendirilen müfettişler lüften konusuna hakim, imar işlerini bilen kişiler olsun. Son cümlelerimi söylüyorum. İzmir'de 2017/135041 numaralı soruşturma, Bülent Güner'in ihbarına lütfen cevap verilsin ve araştırılsın. Zira 2017'den beri sürüncemede kalıyor. Bu kişinin şikayet dilekçesinde Abdullah Kavuk denilen ceza almış bir FETÖ'cünün, yeni CHP'li Bülent Tazcan'a bir çanta dolusu para verdiği iddiası var. Bunu da soruşturulması için buradan söylüyorum.