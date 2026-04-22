İki Araca Birden Çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Balabanlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balabanlı istikametinden Ödemiş yönüne seyir halinde olan 35 AF 3099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı yönden gelen Mustafa Ulaş idaresindeki 35 KBJ 54 plakalı araç ile Y.G. yönetimindeki 09 APM 775 plakalı otomobile çarptı.

Mustafa Ulaş Kurtarılamadı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ulaş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan A.P. (50), Y.G. ve kazaya neden olan araçtaki yolcu E.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vicdansız Sürücü Aranıyor

Kazanın ardından şoke eden bir detay ortaya çıktı. Kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün, kazanın hemen ardından aracını ve yaralı arkadaşını terk ederek olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.