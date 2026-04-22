İzmir'de korkunç kaza: Mustafa Ulaş vefat etti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin karşı yönden gelen iki araca çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada sürücü Mustafa Ulaş öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobilin sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak sırra kadem bastı.
İki Araca Birden Çarptı
Kaza, öğle saatlerinde Balabanlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balabanlı istikametinden Ödemiş yönüne seyir halinde olan 35 AF 3099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı yönden gelen Mustafa Ulaş idaresindeki 35 KBJ 54 plakalı araç ile Y.G. yönetimindeki 09 APM 775 plakalı otomobile çarptı.
Mustafa Ulaş Kurtarılamadı
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ulaş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan A.P. (50), Y.G. ve kazaya neden olan araçtaki yolcu E.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vicdansız Sürücü Aranıyor
Kazanın ardından şoke eden bir detay ortaya çıktı. Kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün, kazanın hemen ardından aracını ve yaralı arkadaşını terk ederek olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.