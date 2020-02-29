İzmir merkezli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 tutuklama kararı 29.02.2020 06:22

Göçmen kaçakçılığına yönelik İzmir merkezli 12 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirilirken, Ege kıyısında ölüme yolculukta hayatını kaybeden Aylan bebeğin ismi verilen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 60 kişi geçtiğimiz salı günü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüphelinden 26’sı tutuklandı.