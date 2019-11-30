İzmir Gaziemir'de evine "Defol Alevi" yazılan mağdur aile CHP'li belediyeyi işaret etti 30.11.2019 11:17

İzmir Gaziemir'de bir ailenin evinin duvarına sprey boya ile "Defol Alevi" yazısı yazılmış, olayın ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda bu harekete tepki gösterilmişti. Olay sonrası açıklamalarda bulunan mağdur aile, belediye başkan yardımcısı ile tartışma sonrası bu olayın yaşandığını, daha önce belediye başkan yardımcısının kendilerini belediye binasında darp ettiğini ve tek şüphelendiği kişinin o olduğunu belirtti.

İzmir'in Gaziemir Belediyesi'ne bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan bir Alevi ailenin evinin duvarı çarpı ile işaretlenerek 'Defol Alevi' yazılması sonrası tartışmalar devam ediyor. Evi işaretlenen Bayram Şenal, olay sonrası yaptığı açıklamada, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı'yla yaşanan tartışmadan sonra meydana gelmiş olmasının kendisinde şüphe yarattığını ifade etti



"ELİMDE OLSA EVLERİNİZİ YIKTIRIRIM"

Mağdur Bayram Şenal, belediye başkan yardımcısının "Elimde olsa sizin evlerinizi yıktırırım" dediğini belirtti. Şenal, 10-15 kişinin kendilerine saldırdığını anlatarak, "O yaptı diyemem ama ondan başka şüphelendiğim kişi yok. Belediyeyle tartışmamdan sonra bu olay oldu" dedi.



BELEDİYE BİNASINDA DARP EDİLDİLER

Bayram Şenal'ın oğlu da babası gibi belediyeyi işaret ederek belediye binasında belediye başkan yardımcısı ve adamları tarafından darp edildiğini, bunun tutanaklarla sabit olduğunu belirtti.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddia sonrası Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye binasında düzenlediği basın açıklaması ile belediye üst yönetiminin olayla ilgisi olmadığını savundu. Arda, "İlçemizde birkaç gündür gündemi meşgul eden ve kabul edemeyeceğimiz bir olay yaşadık. Benim de doğup büyüdüğüm Yeşil Mahalle'de bir evin duvarın yazılan Alevilere karşı nefret içeren sözler ki, ülkemiz bunun örneklerini daha önce gördü. Bunların bedelini ağır acılarla ödedi. Bu olayın ilçemizin ismiyle yan yana anılmasından büyük üzüntü duyuyorum." diye konuştu.



NE OLMUŞTU?

İzmir Gaziemir'de bir ailenin evinin duvarına sprey boya ile "Defol Alevi" yazısı yazılmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda bu harekete tepki gösterilmişti. Pek çok sanatçı ve siyasetçi olayı kabul edilemez bulduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu..



BAŞKAN ERDOĞAN: HESABI SORULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, niye ülkemizi bölmek, parçalamak için açık ve net söylüyorum; Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunları yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.