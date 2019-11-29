Başkan Erdoğan: Hesabını soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar yaptı. İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız" dedi.
Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
İNSANI YARDIM SÜREKLİ OLMALI
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT World Citizen Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir. Çünkü biliyoruz ki, ne zaman insani bir kriz yaşansa, bu durum birkaç gün ana haber bültenlerinde yer alıyor ve sonra unutuluyor" dedi.
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