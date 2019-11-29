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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 14:27

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması olayına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: ('de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Olay esnasından itibaren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma açmıştır ve kolluk kuvvetlerimiz de her türlü incelemesini yapmaktadır. Bu işi yapan ya da yaptıranların, kişi ya da kişilerin tespiti yönünde titiz bir çalışma devam etmektedir.

Bakan Gül'den İzmir'deki olaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gül, Yargı reformu Paketi'ne ilişkin "Bu paketler devam edecek. Milletimizin sorunlarını çöze çöze daha fazla hem yargıya güvenin arttığı hem adalet hizmetlerinin etkinleştiği süreci hep beraber yaşayacağız" dedi.



'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin de konuşan Gül, "Yaşanan hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir eylemdir. Bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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