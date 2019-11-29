Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Gül, Yargı reformu Paketi'ne ilişkin "Bu paketler devam edecek. Milletimizin sorunlarını çöze çöze daha fazla hem yargıya güvenin arttığı hem adalet hizmetlerinin etkinleştiği süreci hep beraber yaşayacağız" dedi.







İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin de konuşan Gül, "Yaşanan hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir eylemdir. Bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.