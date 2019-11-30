Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi 30.11.2019 11:18

Avcılar'da hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Sokak sakinleri, bölgede yaşlı ve tehlike yaratan birkaç ağaç daha olduğunu belirtirken bunların da budanmasını istedi.