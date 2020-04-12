İyileşen koronavirüs hastaları ne yapmalı? Koronavirüsü atlatanlar risk taşıyor mu? A Haber canlı yayınında açıkladı 12.04.2020 12:50

Ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 50 bini aşarken, hastalığı yenenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Peki hastaneden taburcu olan koronavirüs hastaları risk taşıyor mu? Koronavirüsü yenen kişiler ne yapmalı? Koronavirüse karşı uyku düzeni neden önemli? Sahada çalışan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, merak edilenleri A Haber canlı yayınında yanıtladı.