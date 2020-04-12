Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları... 12.04.2020 12:50

Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Corona virüs nedeni ile evlerinden canlı yayına görüntülü bağlanan Ceylan ve kızı Melodi canlı yayında birlikte kısa bir düet yaptı. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Ceylan'ın kızı Melodi kaç yaşında, kimdir?

Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına evinden canlı bağlandı. 45 yaşındaki iki çocuk annesi Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenler şaşırdı. Genç bir kız olan Ceylan'ın kızı Melodi'nin yaşı ve kardeşi merak konusu oldu. İşte Ceylan'ın çocukları...