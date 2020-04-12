Haberler Video Haber Videoları Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...
Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...

Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında? İşte şarkıcı Ceylan'ın çocukları...

12.04.2020 12:50

Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Corona virüs nedeni ile evlerinden canlı yayına görüntülü bağlanan Ceylan ve kızı Melodi canlı yayında birlikte kısa bir düet yaptı. Sık sık yaptığı imaj değişikliği ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Ceylan'ın kızı Melodi kaç yaşında, kimdir?


Şarkıcı Ceylan ve kızı Melodi, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına evinden canlı bağlandı. 45 yaşındaki iki çocuk annesi Ceylan'ın kızı Melodi'yi görenler şaşırdı. Genç bir kız olan Ceylan'ın kızı Melodi'nin yaşı ve kardeşi merak konusu oldu. İşte Ceylan'ın çocukları...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları