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İYİ Parti 3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu'na set çekti

İYİ Parti 3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu'na set çekti
08.12.2022 20:17

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" diyerek ilan ettiği adaylığına İYİ Parti set çekti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Kemal Bey’in adaylık açıklaması yok" diyerek Meral Akşener'i işaret etti. Masada adayın ocak ayından sonra belli olacağını vurgulayan Poyraz, "Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" dedi. Söz konusu bu çıkış halihazırda CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşında da vitesi yükseltecek cinsten. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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