Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'nın kalleş pususunda şehit oldu. Eren Bülbül'ün bugün doğum günü. Eğer Eren yaşasaydı, bugün 18 yaşında olacaktı. Çevresindekilere yaptığı yardımlarla tanınıyordu Eren Bülbül. İşte vatanına, milletine bağlı olan Karadeniz'in yiğit genci Eren Bülbül'ün hikayesi...
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...02.01.2020 05:28
- İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...
- Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri normale döndü
- Abant'ta kar çilesi! Tatilciler otellere sığındı
- Eski CHP'li Yıldıray Sapan'dan flaş açıklamalar: CHP'den FETÖ yapılanmasını ifşa ettiğim için ihraç edildim
- Ortadoğu'daki kaosun perde arkasında kim var? 11 Eylül saldırısı sonrası neler değişti?
- Almanya Türk bebekleri esir alıyor!
- Bağdat’ta neler oluyor? İşte perde arkasındaki gerçekler
- 2020‘ye girerken Mehmetçik vatan nöbetinde
- Terör örgütü PKK'nın 24 yıldır hafızalardan silinmeyen katliamı: Hamzalı... Katliamın tanıkları yaşananları anlattı
- Arap MBC TV'sinden bir skandal daha! Erdoğan'ın falına baktı 2020 yılı için akılalmaz kehanetlerde bulundu
- ABD'de göz yaşartan olay! Türkiye ve Erdoğan sevgisini anlatan en güzel hikaye!
- Kemal Sunal'ın torunundan duygusal hareket! Ali Sunal'ın kızı Kemal Sunal'ı görünce...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.