Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı! 7'den 70'e milli teknoloji hamlesi 02.01.2020 08:06

Öğrenciler Yerli Malı haftası kapsamında milli ve yerli teknoloji ürünlerin maketlerini yaptı. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan toplama videoyu paylaştı.

Öğrenciler Yerli Malı haftası kapsamında milli ve yerli tekonoloji ürünlerin maketlerini yaptı. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından öğrencilerin yaptığı maketlerden oluşan toplama videoyu paylaştı. Bayraktar, videoyu "7'den 70'e Hakkari'den Edirne'ye, Ağrı'nın zirvelerinden Antalya'nınovalarına, Milli Teknoloji Hamlesi" ifadeleriyle paylaştı.