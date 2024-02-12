İstiklal Caddesi'ne 13 Kasım 2022'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin davada terörist Ahlam Albashır'ın, toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanık katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

3 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Furkan Kafalı, saldırının faili Ahlam Albashır'ın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsini istedi.

"ONUN BOMBA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Mütalaa hakkında istenen cezanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık Ahlam Albashır, "Onun bomba olduğunu bilmiyordum. Ahmet'in, Ammar'ın herhangi bir insanın bu konuyla alakası yok. Bana 'sadece turist olarak gidip fotoğraf çek' dediler. Bu vefat eden insanlardan dolayı ben geceleri uyuyamıyorum. Ben yetim biriyim kimsenin yetim kalmasını istemem. Elimden gelen bütün her şeyin bazı insanlara ulaşılması için elimden geleni yaptım. Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmek için hazırım. Rana'nın evine gittim yemek yiyordum. Fatma'nın bir süre evinde kaldım, onların terörle alakaları yok. Onlar bu olayda aldatıldı, bir suçu yok. Bana ne verirlerse itiraz etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı Kafalı da bunun üzerine tercümana sanık Albashır'a söylemesi için "Sadece aldatıldığı konusundan bir bahisle az önce yetim bıraktığı çocuklardan bahsetti, vicdanı varsa uyuyamasın." dedi.

Duruşma, mütalaanın okunmasıyla devam ediyor.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'un en turistik yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de bir bankın üzerine bırakılan patlayıcı maddenin patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi de yaralandı.

Çevredeki birçok iş yerinin de hasar gördüğü olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma yaptı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında 1200 kamera kaydını izleyen ekipler, kısa sürede bombanın bir kadın tarafından caddedeki banka bırakıldığını belirledi.

Görüntülerde olayın ardından taksiye binip Taksim'den kaçan kamuflaj desenli pantolon giymiş siyah başörtülü kadın teröristin Suriye uyruklu 1999 doğumlu Ahlam Albashır olduğu tespit edildi.

Saldırganın kaçtığı güzergahlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler sürdürdüğü takip neticesinde Ahlam Albashır'ı 14 Kasım 2022 saat 02.55'te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimat doğrulusunda gerçekleştirildiği belirlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen çalışmaların devamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayın öncesine dair incelenen görüntülerde, Albashır'ı Taksim Meydanı'na getiren araçta şoför haricinde erkek bir şahıs olduğu anlaşıldı.

Bu kişinin Albashır ile yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket eden ve saldırıda kullanılan bombayı hazırlayan Bilal El Hacmaos olduğu anlaşıldı.

Albashır'ı Taksim'e bırakan Bilal El Hacmaos'un, Ammar Jarkas tarafından kaçırılıp Bulgaristan'a götürülmek üzere Edirne'ye bırakıldığı tespit edildi. Edirne'den sonra izini kaybettiren bu kişiye bir daha ulaşılamadı.

Günlerce süren ifade işlemlerinin ardından Albashır'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVLİLİK BELGESİ ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonucunda 3 Şubat 2023'te hazırlanan iddianamede, Albashır ile firari El Hacmaos'un 3 Ağustos 2021'de Suriye'de nikahlarının kıyıldığı anlatıldı.

Albashır'ın Türkiye'ye gelmeden önce uzunca süre PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YPG'nin kontrolünde bulunan Münbiç şehrinde ikamet ettiği belirtilen iddianamede, Albashır'ın gönül ilişkisi bulunduğu bir kişi tarafından örgütün üst düzey yöneticilerinden "Hacı" kod adlı kişiyle tanıştırıldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, Albashır'ın bu kişinin tehditleri ve talimatlarıyla El Hacmaos ile karı koca görüntüsü altında Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi.

BOMBA MALZEMELERİNİ İÇ ÇAMAŞIRINDA TÜRKİYE'YE SOKTU

İddianamede, firari Bilal El Hacmaos'un patlayıcı maddeleri Albashır'ın iç çamaşırlarının içine yerleştirip üzerine bol kıyafetler giydirdiği anlatılarak, ikilinin bu şekilde yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri kaydedildi.

Karı koca gibi hareket eden bu iki sanığın 15 Ağustos 2022'de Esenler'de terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen tekstil atölyesi sahibi Ferhat Habeş'in evine yerleşip 3 hafta burada kaldıkları aktarılarak, Albashır'ın üzerinde getirdiği patlayıcı maddeleri bu evde çıkartıp El Hacmaos'a teslim ettiği kaydedildi.

İddianamede, terörist çiftin, kaldıkları evin müsait olmaması nedeniyle Habeş'in Esenler'deki atölyesinde ve aralıklarla farklı evlerde misafir edildikleri belirtildi.

SALDIRGAN 4 KEZ KEŞİF YAPTI

İddianamede, Albashır'ın korsan taksiyle 8 ve 22 Ekim ile 4 Kasım'da Taksim'e, 18 Ekim'de Fatih Camisi'ne gidip keşif yaptığı, bu keşiflerde çevrenin fotoğraf ve videolarını çekip "Hacı" kod adlı kişiye gönderdiği vurgulandı.

Olay günü "Hacı" kod adlı teröristten gelen talimat üzerine El Hacmaos ile Albashır'ın, içinde bomba olan çantayı ve beraberinde bir poşeti yanlarına alarak Taksim'e geçtikleri anlatıldı.

El Hacmaos'un arabada çantadaki bombanın üzerine gıda malzemeleri yerleştirdiği, Albashır'ı çantayla Taksim Meydanı'nda bırakıp kendisinin araçla devam ettiği belirtilen iddianamede, Albashır'ın çantayla İstiklal Caddesi'ne yöneldiği aktarıldı.

İddianamede, bir süre sonra caddedeki bir bankta oturup örgütün talimatını bekleyen Albashır'ın "Hacı"dan gelen "Çantayı bırak hemen oradan ayrıl" mesajı üzerine hızla Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladığı sırada el yapımı bombanın patlatıldığı vurgulandı.

İddianamede, terör örgütünün saldırının ardından kadın teröristi öldürmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.

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