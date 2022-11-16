İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye kamerada...

Eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantıları ve örgütsel kodları deşifre edilirken, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı terörist Albashir ile birlikte hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen ve Ahlam Albashir'le Suriye'den beraber Türkiye'ye giriş yapan hücre sorumlusu B.H.'yi olay günü İstanbul'dan Edirne'ye götüren Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve eylemcileri Beyoğlu'na götüren Yasir E.K.'nın da aralarında olduğu şüphelilerin bir kısmının ifadelerine sabah saatlerinde başlandığı kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de çapraz sorguya alınan terörist Ahlam Albashir ile birlikte Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve iki teröristi aracıyla Taksim'e götüren Yasir E.K.'nın de içinde bulunduğu hücre üyelerinin, polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.