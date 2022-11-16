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    • Güncel
    • 16.11.2022 09:09
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    • 16.11.2022 09:52
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    İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye kamerada...

    Son dakika haberleri... Beyoğlu İstiklal Caddesindeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir isimli PKK'lı teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde saldırganın Taksim meydanına gelişi, saldırıyı gerçekleştirdiği alana gelerek sırt çantasını bıraktığı ve patlama sonrası kaçtığı dakika dakika kaydedildi.

    AJANSLAR
    Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

    Beyoğlu İstiklal Caddesindeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir isimli PKK'lı teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlar güvenlik kamerası görüntüleriyle görüldü.

    15:17 Taksim meydanına yürüyor

    Görüntülerde terörist Albashır, 15.17'de Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyor.

    Saat 15.30'da sırt çantasında bomba olan saldırgan patlamanın meydana geldiği banka oturuyor ve 16.11'e kadar bu banktan hiç kalkmıyor.
    15.29 İstiklal'de bambi cafe önünde geçiyor

    Sırtında koyu renkli bir çanta ve elinde içinde TNT tipi patlayıcı olduğu düşünülen beyaz bir torba ya da poşetle yürüdüğü görülen PKK/YPG'li teröristin bir süre sonra elinde iki dal gül taşıdığı görülüyor.


    15:30 Mango önü banklara oturuyor

    Saat 16.11 olduğunda terörist çantasını bırakıp banktan uzaklaşıyor. Saat 16.14'te patlama meydana geliyor. Terörist, Taksim Meydanı'na doğru koşarak uzaklaşıyor.


    16:11 Sırt çantasını banka bırakarak kalkıyor


        16:11 Oturduğu yerden kalkıp yürüyor


        16:14 patlama sonrası kaçıyor


        16:17 The Marmara Otel önünden devam ediyor

            50 KİŞİ GÖZALTINDA
            İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesi ile yakalanan, aralarında eylemi gerçekleştiren PKK'lı kadın terörist Ahlam Albashir de dahil 50 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, zanlıların bir kısmının ifadelerinin alınmaya başladığı öğrenildi.

            Eylemde yer alan hücrenin tüm bağlantıları ve örgütsel kodları deşifre edilirken, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG bağlantılı terörist Albashir ile birlikte hücrenin kilit isimleri arasında gösterilen ve Ahlam Albashir'le Suriye'den beraber Türkiye'ye giriş yapan hücre sorumlusu B.H.'yi olay günü İstanbul'dan Edirne'ye götüren Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve eylemcileri Beyoğlu'na götüren Yasir E.K.'nın da aralarında olduğu şüphelilerin bir kısmının ifadelerine sabah saatlerinde başlandığı kaydedildi.

            İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de çapraz sorguya alınan terörist Ahlam Albashir ile birlikte Ammar Jarkas, kardeşi Ahmed Jarkas ve iki teröristi aracıyla Taksim'e götüren Yasir E.K.'nın de içinde bulunduğu hücre üyelerinin, polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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            Haberler Güncel İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye kamerada...
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