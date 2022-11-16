İstiklal'deki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saniye saniye kamerada...

Beyoğlu İstiklal Caddesindeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashir isimli PKK'lı teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlar güvenlik kamerası görüntüleriyle görüldü.
15:17 Taksim meydanına yürüyor
Görüntülerde terörist Albashır, 15.17'de Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyor.
Saat 15.30'da sırt çantasında bomba olan saldırgan patlamanın meydana geldiği banka oturuyor ve 16.11'e kadar bu banktan hiç kalkmıyor.
15.29 İstiklal'de bambi cafe önünde geçiyor
Sırtında koyu renkli bir çanta ve elinde içinde TNT tipi patlayıcı olduğu düşünülen beyaz bir torba ya da poşetle yürüdüğü görülen PKK/YPG'li teröristin bir süre sonra elinde iki dal gül taşıdığı görülüyor.
15:30 Mango önü banklara oturuyor
Saat 16.11 olduğunda terörist çantasını bırakıp banktan uzaklaşıyor. Saat 16.14'te patlama meydana geliyor. Terörist, Taksim Meydanı'na doğru koşarak uzaklaşıyor.
16:11 Sırt çantasını banka bırakarak kalkıyor