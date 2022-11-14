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İşte terörist Ahlam Albashir'in saklandığı ev! Taksim'i kana bulayan terörist burada yakalandı

Son dakika haberine göre dün İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının faili Ahlam Albashir, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Teröristin saklandığı ev Özel Harekat ekiplerince didik didik arandı. O ev ve içinin görüntüleri de ortaya çıktı.

14.11.2022 13:20 - Son Güncelleme: 14.11.2022 13:26
İşte terörist Ahlam Albashir’in saklandığı ev! Taksim’i kana bulayan terörist burada yakalandı

İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev görüntülendi.

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İşte terörist Ahlam Albashir’in saklandığı ev! Taksim’i kana bulayan terörist burada yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

İşte terörist Ahlam Albashir’in saklandığı ev! Taksim’i kana bulayan terörist burada yakalandı

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti. Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı.

İşte terörist Ahlam Albashir’in saklandığı ev! Taksim’i kana bulayan terörist burada yakalandı

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.

İşte terörist Ahlam Albashir’in saklandığı ev! Taksim’i kana bulayan terörist burada yakalandı

Mahalle sakinlerinden Zeki Erbek, "Gece saatlerinde burada bir kadını aldılar. Taksim'deki patlama olayında dolayı buraya baskın yaptılar. Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı inanın biz de şaşkınız" dedi.

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