İşte terörist Ahlam Albashir'in saklandığı ev! Taksim'i kana bulayan terörist burada yakalandı
Son dakika haberine göre dün İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının faili Ahlam Albashir, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Teröristin saklandığı ev Özel Harekat ekiplerince didik didik arandı. O ev ve içinin görüntüleri de ortaya çıktı.
14.11.2022 13:20 - Son Güncelleme: 14.11.2022 13:26
İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev görüntülendi.