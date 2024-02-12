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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 17:28 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 17:39

Sarıyer’de kan donduran olay: Ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu

Son dakika haberi! Sarıyer’de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağaca bağlanmış ceset bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.



Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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