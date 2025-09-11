İstanbul’un içme suyu kaynağında endişelendiren görüntü

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü'nün Balaban kıyısında görülen yeşil tabakalar ve kıyıda biriken köpükler dikkat çekti. Görüntüler, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginlik oluşturdu.

Arnavutköy ilçesinde bulunan göl kıyısındaki yoğun renk değişimi ve köpükler dron kamerasıyla havadan da görüntülendi. Göldeki olağan dışı manzara akıllarda soru işareti bırakırken, olayın kaynağı henüz netlik kazanmadı.

Bölgede yaşayan Mustafa Taşdelen ise durumun olağan olduğunu savunarak, "Sudaki yeşil renk yaz aylarında çoğunlukla meydana geliyor, köpürme de normal. Buranın halkı bu görüntülere alışık. Herhangi bir atık yok. Eğer şüphe varsa göldeki teknelerden kaynaklanmış olabilir ama kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yıllardır buraya gelirim, bu manzara yaz aylarında sık sık olur, dalga başladığında kaybolur. Tedirgin olunacak bir durum yok" dedi.

Yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığı ise bilinmiyor.