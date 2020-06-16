İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

16.06.2020 16:07

Türkiye 3 ayı aşkın süredir koronavirüs hastalığı ile mücadele ediyor. İlk vakanın görüldüğü günden bu yana birçok tedbir alınarak hastalığın etkisi azaltılırken, 1 Haziran itibarıyla da normalleşme süreci başladı. Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar uygulaması ile İstanbul için koronavirüs risk haritasını güncelledi. İşte ilçe ilçe İstanbul'daki koronavirüs yoğunluğu...

Son dakika haberi; 1 Haziran 'yeni normalleşme' kararlarının ardından vatandaşların tedbirlere dikkat etmemesi ve virüsün sona ermiş gibi davranmaları günlük vaka sayılarında artışa neden oldu? Koronavirüs haritasına yansıyan artış İstanbul geneline yayıldı. Peki İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Türkiye genelinde durum nasıl? İşte endişe veren koronavirüs haritasının detayları...

Koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşların kullanımına açılmıştı. Güncellenen uygulamayla, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki tüm ilçelerin koronavirüs vaka ve risk durumları görüntülenebiliyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte güncel Ankara, İzmi ve İstanbul koronavirüs haritası. İlçe ilçe koronavirüs haritasında son durum...