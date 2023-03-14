İstanbul'da zehir tacirlerine büyük operasyon: 161 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da bugün sabaha karşı 42'inci Kökünü Kurutma Operasyonu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 900 kişilik ekip 175 şüpheli için harekete geçti. İstanbul genelinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 175 şüpheliden 161'i yakalandı.

Operasyonun ardından İçişler Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bakan Soylu burada basın açıklaması yaptı.

161 GÖZALTI! TAKSİ MOTOKURYE...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunlaro söyledi;

"Yaklaşık 16 aydır İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müz ve İstanbul'daki 2 başsavcılığımızla yürütülen bir operasyonun neticelenmesi için yaklaşık 16 aydır hem teknik takip ve izlemeler gerçekleştirildi ve böylece bu sabah itibariyle saat 04.00'te arkadaşlarımızı, narkotik ekiplerimizi, kahramanlarımızı yola çıkardık. 900 personelimiz görev aldı. Hedef 175 kişiydi ve 16 aydır yapılan ara yakalamalarda toplam 106 kişi de, gözaltına alındı ve bunların önemli bir bölümü de tutuklanmıştı. Sabah 175 kişi için 42. Kökünü kurutma operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun özelliği şu; İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip 60 taksi, 35 motokurye ile birlikte neredeyse eve servis diyebileceğimiz bir şebekenin dağıtıcıları. Biraz önce söylediğim gibi 16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibariyle 161 kişi, toplam 266 kişi bu operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişinin de arama çalışmaları devam etmektedir"

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ VE BU MÜCADELEYİ DE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Bakan Soylu, "Hem başsavcılıklarımıza hem İstanbul Valiliğimize, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, narkotik ekiplerimize her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü tüm görüntüleriyle, tüm teknik takipleriyle çok titiz bir çalışma. Tamamen şebekenin nasıl çalıştığını ve İstanbul'u nasıl zehirlemeye çalıştığını hem tespit eden hem delillendiren çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Buradan İstanbul halkına da şunu söylemek isterim; evet deprem bölgesindeyiz, oradaki güvenlik güçlerimizin sayısı biraz daha fazla bu da doğru, hem güvenliği temin etmek için ama Türkiye'deki devletin üzerindeki hiçbir sorumluluğu eksiltmeden, aksatmadan görevlerimize ve sorumluluğumuza suç ve suçluyla mücadele, terörden uyuşturucuya kadar asayişe kadar bütün suçlarla mücadelede hem inancımızla hem milletimize olan sadakatimizle hem de kararlı anlayışımızla devam ediyoruz. Özellikle annelere şunu ifade etmek istiyorum; gençlerimizin, çocuklarımızın uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz. Onların geleceğini çalmak isteyenlere ve karartmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız" diye konuştu.