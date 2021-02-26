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İstanbul’da telefonda video izlediği için kocasından feci şekilde dayak yiyen kadın: Ölmeyi mi bekliyeyim?

İstanbul’da telefonda video izlediği için kocasından feci şekilde dayak yiyen kadın: Ölmeyi mi bekliyeyim?
26.02.2021 11:08
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İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan ve 1 buçuk yıllık evli olan 20 yaşındaki Tülay T. geçtiğimiz gün 10 aylık kızını uyutmaya çalışırken video izliyordu. Bu sırada yanına gelen kocası O.T. ekranda bir erkek görüntüsü gördüğü gerekçesiyle genç kadına yumruk attı. Gözü kanlar içinde kalan kadın 2 gün sonra eşinin markete gitmesiyle evden kaçtı ve komşusuna sığınarak polisi aradı. Gözaltına alınan eş O.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı. Şiddet gördüğü kocasının serbest kalmasına tepki gösteren kadın "Şu anda ne benim ne ailemin can güvenliği yok. Kendisi dışarıda gezebiliyorsa ben hiç şikayetçi olmayayım. Ölmeyi mi bekleyeyim?" dedi.


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